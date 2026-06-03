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11:35, 3 июня 2026Бывший СССР

В СВР раскрыли планы ЕС по церковной недвижимости РПЦ в Армении

СВР: ЕС делает попытки заблокировать диалог епархии РПЦ с Армянской апостольской церковью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Евросоюз предпринимает попытки лишить Ереванско-Армянскую епархию Русской православной церкви (РПЦ) прав пользования церковной недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Есовцы пытаются лишить Ереванско-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, прежде всего, с Армянской апостольской церковью», — говорится в сообщении.

Ранее игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев) рассказал, что за последние годы несколько священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) были вынуждены покинуть европейские приходы из-за того, что власти стран отказывали им в легальном совершении богослужения. Он подчеркнул, что РПЦ в данный момент испытывает определенные трудности, так как ассоциируется с российской политикой.

При этом он подчеркнул, что священнослужители по определению не являются политическими фигурами, поскольку при рукоположении в священный сан они дают обязательство не участвовать в политической работе.

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