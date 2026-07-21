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Силовые структуры
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18:19, 21 июля 2026Силовые структуры

Россиянина задержали за публикацию кадров атаки дрона в чате

В Рязанской области полиция задержала мужчину за публикацию кадров атаки БПЛА
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

В Рязанской области полиция задержала мужчину за публикацию кадров атаки БПЛА. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, 30 июня мужчина снял на видео, как в небе сбивают украинский дрон, а после разместил ролик в чате дачного кооператива. Личность автора вскоре была установлена, его доставили в отделение для дачи объяснений.

Мужчина заявил, что не осознавал последствий своих действий.

Ранее сообщалось, что жена пожизненно осужденного стрелка из Казани запросила за интервью 400 тысяч рублей.

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