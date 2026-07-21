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Силовые структуры
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18:01, 21 июля 2026Силовые структуры

Жена стрелка из казанской гимназии запросила сотни тысяч рублей

Жена пожизненно осужденного стрелка из Казани запросила за интервью 400 тысяч рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Жена пожизненно осужденного стрелка из Казани Ильназа Галявиева запросила за интервью 400 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Журналист обратился к 18-летней девушке с просьбой рассказать в интервью о том, как и почему она решила выйти замуж за Галявиева. На это девушка уточнила о возможности получить гонорар, а после заявила, что согласна на сумму не менее 400 тысяч рублей. Отвечать на вопросы журналиста бесплатно она отказалась.

Ранее сообщалось, что 18-летняя уроженка Ростовской области вышла замуж в колонии за Галявиева. Молодые люди познакомились на одном из судебных заседаний, после чего девушка приехала к нему на свидание.

11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии. Жертвами стали семь детей и два учителя. В апреле 2023 года стрелок получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. На заседании он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.

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