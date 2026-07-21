Жена стрелка из казанской гимназии запросила сотни тысяч рублей

Жена пожизненно осужденного стрелка из Казани Ильназа Галявиева запросила за интервью 400 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.
Журналист обратился к 18-летней девушке с просьбой рассказать в интервью о том, как и почему она решила выйти замуж за Галявиева. На это девушка уточнила о возможности получить гонорар, а после заявила, что согласна на сумму не менее 400 тысяч рублей. Отвечать на вопросы журналиста бесплатно она отказалась.
Ранее сообщалось, что 18-летняя уроженка Ростовской области вышла замуж в колонии за Галявиева. Молодые люди познакомились на одном из судебных заседаний, после чего девушка приехала к нему на свидание.
11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии. Жертвами стали семь детей и два учителя. В апреле 2023 года стрелок получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. На заседании он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.