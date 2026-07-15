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Силовые структуры
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19:23, 15 июля 2026Силовые структуры

Осужденный на пожизненное стрелок из гимназии Казани женился в колонии

Устроивший стрельбу в гимназии Казани Галявиев женился в колонии на 18-летней девушке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному заключению за стрельбу в казанской гимназии, женился на 18-летней девушке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, женой 25-летнего стрелка стала уроженка Ростовской области, проживающая в Москве. Она работает журналистом и познакомилась с Галявиевым на одном из судебных заседаний, после чего приехала к нему на свидание.

Брак зарегистрировали в конце мая в исправительной колонии в Оренбургской области. Видеться супруги смогут раз в год.

11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии. Жертвами стали семеро детей и двое учителей. В апреле 2023 года стрелок получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. На заседании он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.

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