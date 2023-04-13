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10:17, 13 апреля 2023Силовые структуры

Устроивший стрельбу в школе Казани Галявиев получил пожизненный срок

Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за убийство 9 человек в казанской гимназии №175
СюжетСтрельба в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани и убивший девятерых человек, был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА Новости.

Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Галявиев признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 143 из них причинен тяжкий вред здоровью.

19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. После взрыва Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей.

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Елизавета Новикова
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