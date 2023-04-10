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15:31, 10 апреля 2023Силовые структуры

Казанский стрелок заявил о планах написать книгу для выплаты долгов по искам

Казанский стрелок Галявиев заявил о планах написать в тюрьме книгу для выплаты долгов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в гимназии №175, заявил, что хочет написать книгу и направить доходы от ее публикации на выплату долгов по искам. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

Потерпевшими по делу Галявиева признаны 667 человек, 143 из них получили тяжкий вред здоровью. Они направили гражданские иски на общую сумму 48 миллионов рублей.

Приговор Галявиеву огласят 13 апреля. Прокурор предложил суду поместить стрелка на пять лет в тюрьму, после чего перевести его в исправительную колонию особого режима, а также полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда.

19-летний фигурант устроил массовый расстрел в казанской гимназии 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. После взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали.

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Илона Палей
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