К устроившему стрельбу в казанской школе заявлены иски на 48 миллионов рублей

Потерпевшие по делу о стрельбе в школе Казани заявили иски на 48 млн рублей к Галявиеву

Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на пять месяцев

Начало событий в новости Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на пять месяцев

Потерпевшие по уголовному делу о стрельбе в казанской гимназии №175, устроенной ее бывшим выпускником Ильназом Галявиевым, заявили гражданские иски на общую сумму 48 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель прокурора Московского района Казани Наиль Уразбаев, поддерживающий государственное обвинение на процессе, пишет «Интерфакс».

По его словам, по делу проходят 667 потерпевших. Еще 54 человека являются свидетелями преступления.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде Татарстана начался процесс над Галявиевым. Ему был продлен срок ареста.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. После взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали.

По версии следствия, Галявиев увлекался запрещенным в России террористическим движением «Колумбайн» и просматривал видеоролики о нападениях на школы, совершаемые подростками с применением оружия и взрывных устройств. Он изготовил самодельное взрывное устройство по типу осколочной мины с поражающими элементами и приобрел охотничье ружье с патронами.