Представший перед судом за стрельбу в школе Галявиев попал на видео

Суд над Галявиевым по делу о стрельбе в школе Казани прерван из-за пожарной сигнализации

Устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев предстал перед судом. Видео с процесса, начавшегося в Верховном суде Татарстана, опубликовало РИА Новости.

На кадрах виден подсудимый, находящийся в стеклянном аквариуме зала заседаний.

Галявиев отказался отвечать на вопросы журналистов, крикнув им: «Идите отсюда!» Он также запретил снимать его на видео и фото. Прокурор заявил суду ходатайство о продлении срока ареста, однако процесс был прерван судебным приставом. Он забежал в зал и предупредил о сработавшей пожарной сигнализации. После чего приставы эвакуировали людей из здания суда.

На первое судебное заседание 9 ноября пришли 30 потерпевших и свидетелей.

По версии следствия, выпускник казанской гимназии №175 Галявиев увлекался запрещенным в России террористическим движением «Колумбайн» и просматривал видеоролики о нападениях на школы, совершаемых подростками с применением оружия и взрывных устройств. После чего он решил повторить преступление и убить учеников и учителей своей школы.

Галявиев изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) по типу осколочной мины с поражающими элементами и приобрел охотничье ружье с патронами. 11 мая 2021 года он пришел в гимназию и открыл стрельбу по учителям и ученикам, а также привел в действие СВУ.

Тогда погибли девять человек, среди них семеро несовершеннолетних. 139 пострадавших.

