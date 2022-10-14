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11:13, 14 октября 2022Силовые структуры

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу устроившего стрельбу в школе Казани

Генпрокуратура РФ направила в суд дело Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ильнара Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба надзорного ведомства.

Материалы направлены в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

По версии следствия, выпускник казанской гимназии №175 Галявиев увлекался запрещенного в России террористического движения «Колумбайн» и просматривал видеоролики о нападениях на школы, совершаемых подростками с применением оружия и взрывных устройств, после чего решил повторить преступление и убить учеников и учителей своей школы.

Галявиев изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) по типу осколочной мины с поражающими элементами и приобрел охотничье ружье с патронами. 11 мая 2021 года он пришел в гимназию и стал стрелять по учителям и ученикам, а также привел в действие СВУ.

Тогда погибли девять человек, среди них семеро несовершеннолетних. 139 пострадавших.

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Любовь Ширижик
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