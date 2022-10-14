Генпрокуратура утвердила обвинение по делу устроившего стрельбу в школе Казани

Генпрокуратура РФ направила в суд дело Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ильнара Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба надзорного ведомства.

Материалы направлены в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

По версии следствия, выпускник казанской гимназии №175 Галявиев увлекался запрещенного в России террористического движения «Колумбайн» и просматривал видеоролики о нападениях на школы, совершаемых подростками с применением оружия и взрывных устройств, после чего решил повторить преступление и убить учеников и учителей своей школы.

Галявиев изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) по типу осколочной мины с поражающими элементами и приобрел охотничье ружье с патронами. 11 мая 2021 года он пришел в гимназию и стал стрелять по учителям и ученикам, а также привел в действие СВУ.

Тогда погибли девять человек, среди них семеро несовершеннолетних. 139 пострадавших.