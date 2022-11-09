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15:01, 9 ноября 2022Силовые структуры

Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на пять месяцев

Устроившему массовую стрельбу в гимназии Казани Галявиеву продлили арест до 18 апреля

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Верховный суд Татарстана продлил еще на пять месяцев срок ареста Ильназу Галявиеву, совершившему вооруженное нападение на школу в Казани. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 18 апреля 2023 года. Его арест истекал в этом месяце, и суд удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении срока заключения. Всего казанский стрелок находится в СИЗО уже больше года. Дело о стрельбе в школе начали рассматривать в суде 9 ноября, однако в слушаниях сделали перерыв на шесть дней — обвиняемому наняли адвоката только за два дня до начала заседания. Следующее назначено на 15 ноября.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии №175 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Илона Палей
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Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на пять месяцев
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