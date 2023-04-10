Казанский стрелок попросил суд не отправлять его в тюрьму

Казанский стрелок Галявиев, убивший девять человек, попросил не отправлять его в тюрьму

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в гимназии №175, попросил не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

Во время прений сторон в Верховном суде Татарстана прокурор предложил поместить Галявиева на пять лет в тюрьму, после чего перевести его в исправительную колонию особого режима. Сам стрелок отметил, что в таком случае ему не имело смысла идти навстречу следствию.

Потерпевшими по делу Галявиева признаны 667 человек, 143 из них получили тяжкий вред здоровью. Фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит пожизненное заключение.

Галявиев устроил массовый расстрел в гимназии 11 мая 2021 года. Он ворвался в здание с оружием и открыл стрельбу по детям и учителям.

