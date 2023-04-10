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12:05, 10 апреля 2023Силовые структуры

Галявиева попросили освободить от ответственности за стрельбу в школе

Адвокат просит освободить от ответственности Галявиева за массовое убийство в школе Казани
СюжетСтрельба в школе
Начало событий в новости Казанский стрелок попросил суд не отправлять его в тюрьму

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Верховном суде Татарстана адвокат попросил освободить от уголовной ответственности Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии № 175. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в прениях сторон, защитник подсудимого напомнил суду о результатах первой экспертизы, выявившей у Галявиева хроническое психическое расстройство. У него параноидальная шизофрения, заявил юрист. На этом основании Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления, в связи с чем не может нести ответственности за свои действия, подытожил адвокат. Он предложил суду отправить обвиняемого на принудительное лечение.

Ранее 10 апреля Галявиев просил не назначать ему наказание с отбыванием в тюрьме. Прокурор предлагал приговорить его к пожизненному сроку с пребыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в колонии особого режима.

Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 143 из них получили тяжкий вред здоровью. Галявиев признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Он устроил массовый расстрел в гимназии 11 мая 2021 года, ворвавшись в здание с оружием и открыв стрельбу по детям и учителям.

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Любовь Ширижик
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