Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 29 марта 2023Силовые структуры

Устроившему стрельбу в казанской гимназии запросили пожизненное заключение

Обвинение просит пожизненное заключение для устроившего стрельбу в школе Казани Галявиева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Гособвинение от прокуратуры Республики Татарстан запросило пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, устроившего массовую стрельбу в казанской гимназии. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканской прокуратуры Руслан Галиев.

Прокурор требует отравить Галявиева на пять лет в тюрьму, а затем в колонию особого режима.

Кроме того, обвинение просить удовлетворить исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда на 101 миллион рублей и взыскать 1,4 миллиона рублей материального ущерба. «До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — добавили в ведомстве.

Галявиев решился на преступление, так как подражал действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, о которой узнал в интернете. Он был признан вменяемым, признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Эксперты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия при подготовке нападения и во время его совершения, когда он застрелил девять человек, называя себя богом.

Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. Он ворвался в здание с оружием и открыл стрельбу по детям и учителям. По данным следствия, после взрыва Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Пекин прокомментировал информацию о желании Зеленского встретиться с Си
В российском регионе мать двоих детей умерла после операции на ногах
Устроившему стрельбу в казанской гимназии запросили пожизненное заключение
Командир «Ахмата» назвал возможное контрнаступление ВСУ последним для Украины
МИД Швеции вызовет российского посла из-за публикации
Зеленский рассказал о переданной Киеву неисправной системе ПВО
На рэпера 10AGE написали заявление в СК и обвинили в оскорблении чувств верующих
Pepsi впервые за 15 лет обновила дизайн логотипа
Патрушев рассказал об отношении России к возможной ядерной войне с Западом
В Киево-Печерской лавре отказались идти на компромисс с властями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.