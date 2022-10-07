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СКР завершил следствие по делу устроившего стрельбу в гимназии Казани Галявиева

СК завершил следствие по делу в отношении устроившего стрельбу в гимназии Казани Галявиева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Следователи завершили расследование дела в отношении Ильназа Галявиева, устроившего массовую стрельбу в казанской гимназии. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, он решился на преступление, так как подражал действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, о которой узнал в интернете. Галявиев был признан вменяемым, он признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он находится в СИЗО.

Эксперты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия при подготовке нападения и во время его совершения, когда он застрелил девять человек, называя себя богом.

Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. Он ворвался в здание с оружием и открыл стрельбу по детям и учителям. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.

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Елизавета Новикова
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