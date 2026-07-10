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03:58, 10 июля 2026Мир

В США приготовились к прорыву ВС России на Украине

Аналитик Джонсон: У ВСУ не хватает сил, чтобы сдержать наступление ВС России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдержать российское наступление на широком участке фронта, им для этого не хватает сил. Такой вывод сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

«Русские наступают в Сумах, Херсоне, Донбассе, Запорожье и Днепропетровске, <…> имея превосходство в артиллерии, планирующих бомбах, бронетехнике и танках. У них решающее превосходство на этих направлениях», — подчеркнул экперт.

В то же время, считает Джонсон, Украина не обладает подобными преимуществами, а также резервами, в которых можно было бы найти опору.

«А им нужно защищать территорию, для которой, откровенно говоря, у них просто не хватает людей. Поэтому Россия будет продолжать давить, давить, и все быстрее продвигаться», — предупредил аналитик. По его словам, ВСУ придется из раза в раз перебрасывать подразделения для укрепления позиций то на одном, то на другом участке боевых действий, в результате чего украинские войска не выдержат и фронт рухнет.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российская армия с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» ударила по железнодорожным локомотивам в Днепропетровской и Харьковской областях. Составы перевозили вооружение для ВСУ.

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