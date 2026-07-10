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03:22, 10 июля 2026Мир

В стране ЕС резко ответили на возможное ограничение въезда россиянам

Слота: Возможное ограничение на въезд россиянам в ЕС продиктовано русофобией и страхом
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Лидер словацкой политической партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота в беседе с РИА Новости резко прокомментировал возможное введение ограничений на выезд россиянам в Европейский союз (ЕС).

Слота отметил, что обсуждение таких мер является со стороны ЕС не только очередным распространением русофобии и ненависти к русскому народу, у этого есть еще и другая причина.

«Они не хотят пускать в ЕС солдат, которые участвовали в СВО, это с их стороны и понятно. Эти солдаты воевали на фронте именно против нацистов, то есть именно против таких, как все те, кто эти санкции и ограничения выдумывают», — заявил Слота.

Ранее же в Евросоюзе назвали сроки принятия очередного пакета санкций против России, с учетом того, что Болгария наложила вето на 21-й пакет.

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