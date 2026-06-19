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23:51, 19 июня 2026Мир

Одна страна наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России

Премьер Болгарии Радев: Страна наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России. Об этом перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе заявил премьер-министр страны Румен Радев, его цитирует Nova.bg.

Он подчеркнул, что София согласна поддержать только те ограничения, которые приблизят Россию и Украину к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Новый же пакет санкций ЕС создает существенный риск для работы единственного в Болгарии НПЩ, который эксплуатируется «Лукойлом».

Также Болгарии не понравилось предложение включить в санкционный список патриарха Кирилла. «Мне не важен патриарх, мне важно, что он — предстоятель Русской православной церкви, которая является восточно-православной, как и наша. И меня волнуют миллионы людей, которые являются частью этой церкви», — подчеркнул Радев.

Ранее болгарский премьер уже грозился наложить вето на антироссийские санкции Евросоюза в случае введения ограничений против патриарха Московского и всея Руси. В МИД Болгарии объяснили отказ поддержать некоторые санкции против РФ заботой об экономике.

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