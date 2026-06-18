Болгария пригрозила наложить вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла

Радев пригрозил наложить вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла

Болгария не будет поддерживать антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) и готова наложить вето в случае введения ограничений против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, его слова приводит Nova.bg.

«Мы одна семья. При обсуждении подобных санкций необходимо учитывать и мнение Болгарской православной церкви», — заявил Радев.

По его словам, Болгария также не согласна с санкциями, угрожающими экономике страны.

О том, что в Болгарии не согласны с некоторыми санкциями, которые в Брюсселе намерены принять как можно быстрее, ранее написало издание Politico. Подробностей в публикации не приводилось.

Позднее в МИД Болгарии объяснили отказ от поддержки 21-го пакета санкций ЕС.