В европейской стране объяснили отказ от поддержки антироссийских санкций

В МИД Болгарии объяснили отказ поддержать некоторые санкции против РФ заботой об экономике

Власти Болгарии объяснили отказ от поддержки части ограничительных мер, которые планируется включить в 21-й пакет антироссийских санкций, заботой об экономике и непродуктивностью соответствующих инициатив. Заявления главы МИД европейской страны Велиславы Петровой-Чамовой приводит ТАСС.

«Мы не поддерживаем инициативы санкций, которые связаны с энергетикой, нам необходимо обеспечить энергетическую стабильность страны», — сказала министр. Также она отметила, что планируемые «символические санкции», связанные с Патриархом Кириллом, «не имеют никакого экономического эффекта и могут быть контрпродуктивны».

О том, что в Болгарии не согласны с некоторыми санкциями, которые в Брюсселе намерены принять как можно быстрее, ранее написало издание Politico. Подробностей в публикации не приводилось.

До этого газета отмечала, что Евросоюз вряд ли введет полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. По информации журналистов, при подготовке нового пакета санкций основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения стоимости энергоносителей.