Ozon начал готовиться к ударам беспилотников

Ozon сообщил о принимаемых мерах для минимизации рисков ударов дронов по складам

В список операционных рисков, указанных одним из крупнейших российских маркетплейсов Ozon в квартальном отчете, впервые попало «возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий». Документ опубликован на сайте компании.

В нем отмечается, что «меры по минимизации данных рисков носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и применимого законодательства».

Детали этих мер не уточняются. Источник возможных повреждений также не указывается, но речь идет об атаке беспилотников, с которыми в последнее время столкнулись другие компании отрасли.

Ozon признает, что реализация риска чревата локальными перебоями в операционных процессах, потерями и новыми расходами, что может негативно сказаться на бизнесе, перспективах развития, финансовом положении и результатах операционной деятельности компании.

Двумя другими рисками названы негативное воздействие западных санкций и обострение ситуации на топливном рынке. В компании подчеркивают, что речь идет о глобальных экономических последствиях текущего геополитического кризиса, который развивается непредсказуемым образом и находится вне пределов влияния Ozon.

В отчетности также сказано, что выручка Ozon за второй квартал выросла на 47 процентов, до 334,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль увеличилась в два раза — до 10,1 миллиарда рублей. Увеличение второго показателя связано с ростом операционной прибыли и прибыли от курсовых разниц.