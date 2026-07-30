Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:20, 30 июля 2026 (обновлено: 11:53, 30 июля 2026)Экономика

Ozon начал готовиться к ударам беспилотников

Ozon сообщил о принимаемых мерах для минимизации рисков ударов дронов по складам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В список операционных рисков, указанных одним из крупнейших российских маркетплейсов Ozon в квартальном отчете, впервые попало «возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий». Документ опубликован на сайте компании.

В нем отмечается, что «меры по минимизации данных рисков носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и применимого законодательства».

Детали этих мер не уточняются. Источник возможных повреждений также не указывается, но речь идет об атаке беспилотников, с которыми в последнее время столкнулись другие компании отрасли.

Ozon признает, что реализация риска чревата локальными перебоями в операционных процессах, потерями и новыми расходами, что может негативно сказаться на бизнесе, перспективах развития, финансовом положении и результатах операционной деятельности компании.

Двумя другими рисками названы негативное воздействие западных санкций и обострение ситуации на топливном рынке. В компании подчеркивают, что речь идет о глобальных экономических последствиях текущего геополитического кризиса, который развивается непредсказуемым образом и находится вне пределов влияния Ozon.

В отчетности также сказано, что выручка Ozon за второй квартал выросла на 47 процентов, до 334,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль увеличилась в два раза — до 10,1 миллиарда рублей. Увеличение второго показателя связано с ростом операционной прибыли и прибыли от курсовых разниц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян объявил о своей отставке
    Названа причина ДТП машины и автобуса с детской хоккейной командой в российском регионе
    Российские военные заняли три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО
    Ведущая экономика Евросоюза показала неожиданный результат
    Перевернувшийся автобус с детской хоккейной командой на российской дороге попал на видео
    Выдры стали топить пеликанов и откусывать им головы
    Центробанки по всему миру купили рекордные объемы золота
    Следователи назвали атаки ВСУ на российские склады терактами
    Раскрыта новая информация о переговорах CША и Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok