Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 30 июля 2026Мир

В НАТО сравнили российскую оборонку со своей и расстроились

Адмирал Вандье заявил, что НАТО нужно менять подход к созданию вооружений
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

НАТО необходимо изменить подход к производству оружия и перестроить оборонную промышленность, чтобы справляться с атаками масштаба конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Пьер Вандье в интервью Fox News.

«Сегодня математика не на стороне Запада. (...) Производить 50 тысяч ракет Patriot в год невозможно. У нас нет налаженной цепочки поставок, и это невыгодно, учитывая стоимость оружия», — заявил адмирал.

По словам Вандье, НАТО нуждается в многоуровневой системе обороны. Прежде всего речь идет о производстве более дешевого оружии, которые можно производить в больших количествах для противодействия БПЛА, а также сложных высокотехнологичных систем для борьбы с баллистикой.

Главнокомандующий силами альянса также отметил, что Россия «продемонстрировала способность усваивать уроки поля боя и адаптироваться к новым условиям еженедельно».

Ранее восемь стран НАТО и Украина объявили о намерении учредить банк обороны, безопасности и устойчивости. Целью нового института названо наращивание инвестиций в оборону и расширение военного производства на фоне украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян объявил о своей отставке
    ВС РФ разрешил забирать у россиян уже проданные машины при одном условии
    Частные заправки в России пожаловались на отсутствие топлива
    Побившие рекорды российского проката «Мастер и Маргарита» выйдут в США после победы в суде
    На СВО применили более 100 тысяч российских «Гербер»
    Россиянин попытался отрубить голову соседу топором
    На Западе заметили новый военный успех России в Африке
    Названы три требующих обязательного обращения к врачу симптома
    Бразилия начала депортировать беременных россиянок из-за «родильного туризма»
    В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok