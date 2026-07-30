В НАТО сравнили российскую оборонку со своей и расстроились

Адмирал Вандье заявил, что НАТО нужно менять подход к созданию вооружений

НАТО необходимо изменить подход к производству оружия и перестроить оборонную промышленность, чтобы справляться с атаками масштаба конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Пьер Вандье в интервью Fox News.

«Сегодня математика не на стороне Запада. (...) Производить 50 тысяч ракет Patriot в год невозможно. У нас нет налаженной цепочки поставок, и это невыгодно, учитывая стоимость оружия», — заявил адмирал.

По словам Вандье, НАТО нуждается в многоуровневой системе обороны. Прежде всего речь идет о производстве более дешевого оружии, которые можно производить в больших количествах для противодействия БПЛА, а также сложных высокотехнологичных систем для борьбы с баллистикой.

Главнокомандующий силами альянса также отметил, что Россия «продемонстрировала способность усваивать уроки поля боя и адаптироваться к новым условиям еженедельно».

Ранее восемь стран НАТО и Украина объявили о намерении учредить банк обороны, безопасности и устойчивости. Целью нового института названо наращивание инвестиций в оборону и расширение военного производства на фоне украинского конфликта.