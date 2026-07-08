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14:31, 8 июля 2026Мир

Восемь стран НАТО и Украина захотели учредить банк обороны и безопасности

НАТО и Украина запустят банк для финансирования военных проектов в 2027 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Восемь стран НАТО и Украина объявили о намерении учредить банк обороны, безопасности и устойчивости для упрощения инвестиций в военный сектор. Соответствующая декларация была принята на саммите альянса в Анкаре, передает Reuters.

В инициативе участвуют Канада, Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. Штаб-квартира банка разместится в Канаде, которая и выступила инициатором создания структуры. Начало работы запланировано на 2027 год, странам предстоит определить директивы деятельности учреждения.

«Банк будет предоставлять долгосрочное недорогое финансирование для инициатив в области обороны, безопасности и устойчивости по всей цепочке поставок, помогая правительствам, а также малым и средним предприятиям устранять критические пробелы в финансировании», — говорится в тексте декларации.

Целью нового института названо наращивание инвестиций в оборону и расширение военного производства на фоне украинского конфликта. Страны НАТО последовательно увеличивают военные бюджеты, однако многие европейские правительства сталкиваются с ростом госдолга и внутренними спорами о приоритетах расходов.

Согласно расчетам ТАСС, основанным на данных Национального банка Украины, до конца текущего года Киев обязан перечислить Международному валютному фонду (МВФ) примерно 1,5 миллиарда долларов в счет погашения ранее полученных кредитов. Общая сумма долга Украины перед МВФ превышает 10 миллиардов долларов.

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