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06:45, 21 июня 2026Экономика

Назван долг Украины перед МВФ

ТАСС: Украина до конца года должна выплатить МВФ около $1,5 млрд
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Согласно расчетам ТАСС, основанным на данных Национального банка Украины, до конца текущего года Киев обязан перечислить Международному валютному фонду (МВФ) примерно 1,5 миллиарда долларов в счет погашения ранее полученных кредитов.

Общая сумма долга Украины перед МВФ превышает 10 миллиардов долларов.

В сентябре прошлого года в МВФ отмечали, что потребности Украины в финансировании в течение 2026-2027 годов могут на 10-20 миллиардов долларов превысить оценку самого Киева в 37,5 миллиарда. В своих рекомендациях организация в том числе обращала внимание Киева на необходимость повышения налогов.

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