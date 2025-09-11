МВФ оценил потребности Украины в помощи в превышающую запрошенную сумму

Bloomberg: МВФ считает, что Киеву нужно еще $20 млрд к запрошенным $37,5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) определил, что потребности Украины в финансировании в течение 2026-2027 годов могут на 10-20 миллиардов долларов превысить оценку самого Киева в 37,5 миллиарда. Об этом со ссылкой на данные с начавшихся переговоров о предоставлении очередного пакета помощи пишет Bloomberg.

Сторонам предстоит устранить возникшие разногласия в оценках требующихся Украине сумм до рассмотрения запроса на новый транш, поскольку текущее финансирование заканчивается. МВФ является третьим по величине кредитором Украины, но его поддержка предоставляется на определенных условиях, напоминает агентство.

В мае текущего года стало известно, что МВФ в рамках рекомендаций по наполнению украинского бюджета на 2026 год добивается в том числе повышения в стране налогов.

Ранее в четверг, 11 сентября, Нацбанк Украины оценил размер поступлений международной финансовой помощи с начала года в 30 миллиардов долларов. Регулятор отметил, что этих денег хватает для поддержки международных резервов и финансирования дефицита бюджета.