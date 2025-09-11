Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 11 сентября 2025Экономика

МВФ оценил потребности Украины в помощи в превышающую запрошенную сумму

Bloomberg: МВФ считает, что Киеву нужно еще $20 млрд к запрошенным $37,5 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) определил, что потребности Украины в финансировании в течение 2026-2027 годов могут на 10-20 миллиардов долларов превысить оценку самого Киева в 37,5 миллиарда. Об этом со ссылкой на данные с начавшихся переговоров о предоставлении очередного пакета помощи пишет Bloomberg.

Сторонам предстоит устранить возникшие разногласия в оценках требующихся Украине сумм до рассмотрения запроса на новый транш, поскольку текущее финансирование заканчивается. МВФ является третьим по величине кредитором Украины, но его поддержка предоставляется на определенных условиях, напоминает агентство.

В мае текущего года стало известно, что МВФ в рамках рекомендаций по наполнению украинского бюджета на 2026 год добивается в том числе повышения в стране налогов.

Ранее в четверг, 11 сентября, Нацбанк Украины оценил размер поступлений международной финансовой помощи с начала года в 30 миллиардов долларов. Регулятор отметил, что этих денег хватает для поддержки международных резервов и финансирования дефицита бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    В России резко высказались о давшей интервью Пугачевой

    Внук Шарля де Голля рассказал о желании переехать в Москву

    В России выступят сразу несколько иностранных групп

    Российская авиакомпания раскрыла направления из Краснодара после открытия аэропорта

    Наушники Apple признали незаконными в Европе

    Более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель теплохода

    США захотели лишить Европу российского энергоносителя

    Женщина переехала коллегу на парковке и пришла на работу как ни в чем не бывало

    Официальный курс доллара подняли выше 85 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости