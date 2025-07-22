Премьер Украины поставила вопрос о новой помощи со стороны МВФ

Свириденко: Украине может понадобиться новое финансирование со стороны МВФ

Ставшая премьер-министром Украины Юлия Свириденко заявила в интервью Bloomberg, что, вероятно, обратится к Международному валютному фонду (МВФ) за новой помощью в связи с неопределенностью относительно сроков завершения боевых действий, а также тем, что кредитная программа МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году. По словам главы правительства, которую агентство охарактеризовало как «39-летнюю соратницу президента Владимира Зеленского», вероятные параметры такой линии будут обсуждаться в августе.

Поставившая вопрос Свириденко также отметила, что мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых 75 миллиардов долларов, необходимых для бюджета страны на следующие два года. Своей задачей она назвала появление результатов работы по большинству направлений в кратчайшие сроки, указав, что намерена «достичь чего-то за ближайшую пару месяцев».

Также премьер, ссылаясь на результаты опросов, отметила, что, хотя подавляющее большинство украинцев считает взяточничество широко распространенным в стране явлением, гораздо меньшая их часть сталкивалась с ним на практике. «Честно говоря, в украинском обществе и определенных социальных группах эта проблема преувеличивается», — поделилась политик с американским СМИ.

Ранее во вторник стало известно, что новый глава военного ведомства экс-премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киеву в 2026 году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону. Как пишет «Страна.ua», Верховная Рада начала латать дыру в украинском бюджете, превышающую 400 миллиардов гривен (около 9,6 миллиарда долларов по текущему курсу). Например, депутаты постановили изъять из столичного бюджета 10 процентов поступлений от налога на прибыль, чем уже возмутился мэр Виталий Кличко.

В МВФ для наполнения бюджета на 2026 год Украине рекомендуют повысить НДС.

