На Украине назвали ожидаемую от партнеров сумму на оборону

Шмыгаль: В 2026-м Украине потребуется от партнеров не менее $60 млрд на оборону

В 2026 году Киеву потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону. Сумму, которую желают получить от зарубежных партнеров, назвал глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам представителя властей, Киев ведет переговоры с членами Евросоюза и НАТО, чтобы получить от них 60 миллиардов на оборону. Он предупреждал союзников, чтобы те уже сейчас готовились выделить деньги из бюджетов в 2026 году для Украины.

В обмен на увеличение поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут оказывать и нейтральные страны, в том числе средства ПВО, а также дополнительное финансирование для развития производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков, Украина готова «делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями», — пообещал глава Минобороны.

Также, заявил Шмыгаль, Киев нуждается в шести миллиардах долларов, чтобы только в текущем году закрыть дефицит бюджета при закупках оружия и производстве дронов для удержания линии боевого соприкосновения и дронов-перехватчиков. Как отмечал президент страны Владимир Зеленский, у Украины сложился существенный дефицит собственных средств в сфере военного производства. Закрывать его планируют за счет западных партнеров Киева.

В 2025 году Еврокомиссии уже пришлось скорректировать расходы по Украине. В Международном валютном фонде (МВФ) отмечают, что потребности Киева в финансировании на следующий год будут удовлетворены только при условии, что боевые действия закончатся в этом году или в середине 2026-го. При этом на Украине и в Евросоюзе не разделяют этот сценарий.