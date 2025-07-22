Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:03, 22 июля 2025Экономика

На Украине назвали ожидаемую от партнеров сумму на оборону

Шмыгаль: В 2026-м Украине потребуется от партнеров не менее $60 млрд на оборону
Вячеслав Агапов
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

В 2026 году Киеву потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону. Сумму, которую желают получить от зарубежных партнеров, назвал глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам представителя властей, Киев ведет переговоры с членами Евросоюза и НАТО, чтобы получить от них 60 миллиардов на оборону. Он предупреждал союзников, чтобы те уже сейчас готовились выделить деньги из бюджетов в 2026 году для Украины.

В обмен на увеличение поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут оказывать и нейтральные страны, в том числе средства ПВО, а также дополнительное финансирование для развития производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков, Украина готова «делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями», — пообещал глава Минобороны.

Также, заявил Шмыгаль, Киев нуждается в шести миллиардах долларов, чтобы только в текущем году закрыть дефицит бюджета при закупках оружия и производстве дронов для удержания линии боевого соприкосновения и дронов-перехватчиков. Как отмечал президент страны Владимир Зеленский, у Украины сложился существенный дефицит собственных средств в сфере военного производства. Закрывать его планируют за счет западных партнеров Киева.

В 2025 году Еврокомиссии уже пришлось скорректировать расходы по Украине. В Международном валютном фонде (МВФ) отмечают, что потребности Киева в финансировании на следующий год будут удовлетворены только при условии, что боевые действия закончатся в этом году или в середине 2026-го. При этом на Украине и в Евросоюзе не разделяют этот сценарий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла глава Верховного суда России

    Российского вице-губернатора увезли на допрос из-за зубов дракона

    Жертвы аварии с рухнувшим в обрыв российским автобусом оказались не вахтовиками

    Сеть «Винлаб» назвала сроки возобновления работы магазинов

    В Раде желание Зеленского отсудить у России миллиарды назвали мулькой для лохов

    17-летнюю россиянку выманили на встречу и жестоко избили

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес

    В ЕС анонсировали 19-й пакет санкций против России

    Россиянин выжил после детонации мины на СВО

    Каспийское море рекордно обмелело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости