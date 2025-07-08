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09:28, 8 июля 2025Экономика

Евросоюз захотел покрыть дефицит украинского бюджета

FT: ЕС планирует покрыть бюджетный дефицит Украины в размере $19 млрд в 2026-м
Вячеслав Агапов

Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз захотел покрыть дефицит украинского бюджета в 19 миллиардов долларов на 2026 год. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Сейчас Еврокомиссия (ЕК) обсуждает с государствами-членами ЕС различные варианты финансирования, в том числе предоставление Украине военной поддержки в виде внебюджетных грантов, авансирование кредитов из существующей программы поддержки Киева на сумму 50 миллиардов долларов по линии G7 и дальнейшее использование замороженных российских активов.

«Растет обеспокоенность по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны вынуждены пересматривать свои расходы и понимать, что <...> финансовая дыра никуда не денется», — отмечает высокопоставленный чиновник ЕС.

По данным источников, в 2025 году ЕК уже пришлось скорректировать расходы по Украине. Брюссель торопится найти новые источники финансирования в преддверии саммита по финансированию восстановления страны, который состоится в Риме в конце этой недели. В Международном валютном фонде (МВФ) отмечают, что потребности Украины в финансировании на следующий год будут удовлетворены только при условии, что боевые действия закончатся в этом году или в середине 2026-го. При этом на Украине и в ЕС не разделяют этот сценарий.

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По словам одного из дипломатов ЕС, в условиях неопределенных перспектив дальнейшей военной поддержки со стороны США, их первоочередная цель — обеспечить потребности Киева до наступления зимы. В Киеве предлагают оказывать ему военную поддержку в виде грантов, рассматривая их как плату за «услугу, которую Украина оказывает для укрепления безопасности на континенте».

«Очевидно, что военная поддержка Украины, которую оказывают государства-члены, — это не только средства для защиты Украины, но и средства для защиты Европы, и часть этих средств, конечно, будет учитываться как расходы на оборону», — отметил один высокопоставленный дипломат ЕС.

Без прекращения огня, которое способствовало бы восстановлению внутренней экономики Украины, Киев ждет дефицит не менее 8 млрд долларов в 2026 году, даже если часть обещанных сумм будет выделена раньше партнерами, включая ЕС, Японию и США. Если этого не произойдет, дефицит может достичь 19 миллиардов долларов.

В начале июля власти Украины получили очередной, девятый по счету, транш от Международного валютного фонда (МВФ). Размер валютной помощи на сей раз составил 500 миллионов долларов, уточнил премьер-министр республики Денис Шмыгаль. Очередной транш был предоставлен Киеву в рамках четырехлетней программы финансирования МВФ. Полученные денежные средства пойдут на «покрытие приоритетных бюджетных потребностей».

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