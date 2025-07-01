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13:35, 1 июля 2025Экономика

Украина получила очередной многомиллионный кредит от МВФ

Премьер Украины Шмыгаль заявил о получении транша в размере $500 млн от МВФ
Анатолий Акулов (редактор)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Украины получили очередной, девятый по счету, транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, его слова приводит ТАСС.

Размер валютной помощи на сей раз составил 500 миллионов долларов, уточнил глава украинского правительства. Очередной транш был предоставлен Киеву в рамках четырехлетней программы финансирования МВФ. Полученные денежные средства пойдут на «покрытие приоритетных бюджетных потребностей». Каких именно — Шмыгаль раскрывать не стал.

К настоящему времени, добавил он, Украина успела получить от МВФ в общей сложности 10,6 миллиарда долларов финансовой помощи. Суммарный размер траншей от фонда в рамках четырехлетней программы помощи республике составляет 15,6 миллиарда. Таким образом, в обозримом будущем Киеву предстоит получить от МВФ еще 5 миллиардов.

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Программа поддержки также предполагает выполнение властями Украины определенных обязательств — так называемых «структурных маяков». Деньги от МВФ поступают в госказну республики только в случае выполнения поставленных фондом условий. В рамках подобного сотрудничества представители МВФ оценивают взятые Киевом обязательства, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ.

Предыдущий транш от МВФ Киев получил в конце марта 2025 года. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук оценивал долю международной финансовой помощи в структуре бюджета Украины в 70 процентов. Без поддержки со стороны западных партнеров дефицит госказны будет расти. Покрыть растущие госрасходы республики, по его мнению, можно при помощи поднятия на 3,5 процента «военного сбора».

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