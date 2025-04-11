Долю международной помощи в бюджете Украины оценили

Международная помощь составляет примерно 70 процентов бюджета Украины. Так ее долю оценил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, его слова приводит РИА Новости.
По словам спикера, порядка 70 копеек каждой гривны — деньги, которые Киев получает от партнеров, и в ответ от Украины требуют определенных усилий.
«Наши партнеры говорят: "Друзья, вы тоже должны делать что-то, чтобы демонстрировать, что вы настроены". И единственная инициатива — это поднятие военного сбора, и, я думаю, это логично, что на третьем году войны можно поставить вопрос о повышении на 3,5 процента военного сбора», — заявил Стефанчук.
Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк также отмечал, что более двух третей вооружения ВСУ — помощь международных партнеров.
В конце марта Украина получила восьмой транш от МВФ на 400 миллионов долларов. По словам министра финансов Сергея Марченко. Очередные средства поступают в рамках четырехлетней программы Extended Fund Facility. Киев получил в рамках этой линии более 10,1 миллиарда долларов из предусмотренных 15,5 миллиарда. Депутат и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина должна экономно подходить к трате получаемых от Евросоюза (ЕС) денег.
Стоимость восстановления Украины выросла до 500 миллиардов евро, на бизнес-форуме «ЕС — Украина» заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка. Последнюю сумму на восстановление страны называет Всемирный банк, около трети этих расходов смогут покрыть частные инвесторы при условии, что Киев продолжит реформы.