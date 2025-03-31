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13:37, 31 марта 2025Экономика

Украина получила очередной транш от МВФ на миллионы долларов

Марченко: Украина получила восьмой транш от МВФ на $400 миллионов
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Украина получила восьмой транш от МВФ на 400 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко сообщает Telegram-канал «Политика страны»

Очередные средства поступают в рамках четырехлетней программы Extended Fund Facility. Киев получил в рамках этой линии более 10,1 миллиарда долларов из предусмотренных 15,5 миллиарда. На 2025 год предусмотрено финансирование до 2,3 миллиарда долларов.

Неделей ранее депутат и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина должна экономно подходить к трате получаемых от Евросоюза (ЕС) денег. По его словам, у Киева есть понимание того, как закрывать потребности бюджета страны на 2025 год. Однако про 2026-й и последующие годы такого сказать нельзя.

«Необходимо активизировать работу с партнерами по обеспечению надежных источников внешней поддержки в последующие годы. Наиболее очевидным видится продвижение по пути полной конфискации замороженных российских активов, большая часть которых заморожена в Европе», — пояснил Гетманцев.

В декабре кабмин Украины одобрил привлечение гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере до 15 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов. Речь идет о гранте в соответствии с ранее согласованной странами «Большой семерки» (G7) инициативой предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов.

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