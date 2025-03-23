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11:27, 23 марта 2025Бывший СССР

На Украине призвали к экономии

Депутат Верховной Рады Гетманцев призвал бережно использовать средства
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Украина должна экономно подходить к трате получаемых от Евросоюза (ЕС) денег. С таким призывом в своем Telegram-канале выступил депутат и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Украина получила второй транш от ЕС в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Средства в размере одного миллиарда евро зачислены в государственный бюджет, — написал парламентарий. — Одна из наших ключевых задач — очень бережно и рационально использовать деньги, поступающие в рамках механизма ERA».

Он добавил, что у Украины есть понимание того, как закрывать потребности бюджета страны на 2025 год. Однако про 2026-й и последующие годы такого сказать нельзя. При этом с начала года Киев получил уже 3 миллиарда евро из анонсированного пакета помощи от ЕС в 18,1 миллиарда.

«Необходимо активизировать работу с партнерами по обеспечению надежных источников внешней поддержки в последующие годы. Наиболее очевидным видится продвижение по пути полной конфискации замороженных российских активов, большая часть которых заморожена в Европе», — отметил Гетманцев, подчеркнув важность поиска юридически чистого механизма для «окончательного решения этого вопроса».

Ранее в Европе назвали причину помощи Украине. По мнению автора итальянской газеты L'AntiDiplomatico, Брюссель и европейские канцелярии делают ставку на Киев, «чтобы не потерять свой кусок пирога мировых монопольных прибылей».

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