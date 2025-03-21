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23:37, 21 марта 2025Интернет и СМИ

В Европе назвали причину помощи Украине

L'AntiDiplomatico: Европа не хочет мира на Украине из-за страха потерять прибыль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европейские страны продолжают оказывать помощь Украине, так как опасаются потерять прибыль. Об этом пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.

«Брюссель и европейские канцелярии делают ставку на Киев, чтобы не потерять свой кусок пирога мировых монопольных прибылей», — указано в статье. Издание отмечает, что по этой причине Европа не хочет завершения украинского конфликта и выступает основным препятствием на пути к его урегулированию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Европы отправить военных на Украину. Он отметил, что если Киев попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.

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