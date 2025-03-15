Макрон заявил о готовности Европы отправить военных на Украину без согласия России

Макрон: Европа может направить военных на Украину без согласия России

Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien.

Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев и инструкторов на территорию страны, то мнение России учитываться не будет. Французский лидер уточнил, что европейские страны планируют отправить по «несколько тысяч человек в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать операционные детали отправки войск на Украину в качестве миротворческого контингента. Он отметил, что 20 марта в Лондоне состоится встреча по данному вопросу.