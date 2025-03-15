Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 15 марта 2025Мир

Макрон заявил о готовности Европы отправить военных на Украину без согласия России

Макрон: Европа может направить военных на Украину без согласия России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien.

Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев и инструкторов на территорию страны, то мнение России учитываться не будет. Французский лидер уточнил, что европейские страны планируют отправить по «несколько тысяч человек в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать операционные детали отправки войск на Украину в качестве миротворческого контингента. Он отметил, что 20 марта в Лондоне состоится встреча по данному вопросу.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о появлении у Украины ракеты «Длинный Нептун». Что на это ответили в России?

    Трамп приказал начать боевые действия против хуситов в Йемене

    Макрон заявил о готовности Европы отправить военных на Украину без согласия России

    В Курской области подросток пострадал из-за обстрела ВСУ

    Трамп назначил спецпосланника по Украине

    На Западе отреагировали на слова Зеленского об «успехе» операции в Курской области

    Почти миллион протестующих вышли на улицы в Сербии

    «Локомотив» победил «Динамо» в матче РПЛ

    Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось

    Вэнс назвал виновного в перепалке в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше