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16:12, 15 марта 2025Мир

Запад перешел к обсуждению деталей отправки войск на Украину

Стармер: Западные страны обсуждают детали отправки войск на Украину
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Западные страны начали обсуждать операционные детали отправки войск на Украину в качестве миротворческого контингента. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — сообщил британский премьер.

Стармер добавил, что 20 марта в Лондоне будут обсуждаться конкретные шаги по размещению на Украине войск стран, входящих в «коалицию желающих».

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что «коалицией желающих» является группа государств, которые готовы предоставить Киеву гарантии безопасности.

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