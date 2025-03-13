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18:41, 13 марта 2025Мир

Финлядия высказалась об участии в миротворческой миссии на Украине

Премьер-министр Орпо: Финляндия не будет отправлять войска на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Финляндия не будет отправлять войска на Украину из-за необходимости обеспечить собственную оборону. Об этом заявил премьер-министр североевропейской республики Петтери Орпо, пишет Reuters.

«Мы не будем отправлять солдат на Украину», — заявил глава правительства, обращаясь к членам парламента.

При этом министр иностранных дел Элина Валтонен выразила готовность страны стать частью «коалиции желающих». Также она может рассмотреть другие возможности помощи Украине. «Коалицией желающих», как пояснила Валтонен, является группа государств, которые готовы предоставить Киеву гарантии безопасности. Данную инициативу недавно предложили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

18 февраля Орпо допустил размещение миротворцев на Украине под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В частности, одним из вариантов их деятельности глава правительства предложил мониторинг границ прекращения огня по линии боевого соприкосновения.

12 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что присутствие миротворцев стран НАТО на Украине является угрозой для Москвы. По мнению дипломата, это не то, что требуется для «окончания войны, которую Запад ведет против России через украинцев».

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