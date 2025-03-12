Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 12 марта 2025Мир

Лавров назвал самое неприемлемое условие окончания конфликта на Украине

Лавров назвал угрозой России появление миротворцев из стран НАТО на Украине
Семен Александров (редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Globallookpress.com

Присутствие миротворцев стран НАТО на Украине является для России угрозой. О самом неприемлемом условии окончания конфликта заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Если расширение НАТО признается, по крайней мере [президентом США Дональдом] Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», — отметил он.

По его словам, отправка миротворцев НАТО — не то, что требуется для «окончания войны, которую Запад ведет против России через украинцев».

Глава ведомства подчеркнул, что российская сторона не согласится на это ни при каких условиях. Министр напомнил заявление американского лидера о том, что еще слишком рано обсуждать отправку миротворцев, но обычно на это требуется согласие всех сторон.

Лавров также задался вопросом, почему Россия должна давать согласие на миротворческую группу, состоящую из стран, которые объявили Россию врагом.

Ранее глава МИД России заявил, что инициативы о вводе иностранных миротворцев на территорию Украины выглядят как попытка спасти киевский режим от «гнева народного». Лавров подчеркнул, что миротворцы будут охранять «остатки киевского неонацистского режима», занимающегося истреблением русского языка, культуры, СМИ и запретившего украинскую каноническую православную церковь.

Обсудить
Последние новости

«Мы очень довольны». В Белом доме подвели итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидде. Что об этом известно?

Раскрыта обстановка в Судже после ночных боев

Российская и американская спецслужбы возобновили взаимодействие

В США заявили о возможном выдвижении Путиным одного условия по прекращению огня

СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

Реклама

НХЛ изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

Вслед за самозапретом на кредиты в России задумали ввести самозапрет на покупки

Суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате госсредств

Голубь отбросил девушку на 80 метров и сломал ей нос и ребра

Названа численность гарнизона ВСУ в курской Судже

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

Узнать больше