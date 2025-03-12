Лавров назвал угрозой России появление миротворцев из стран НАТО на Украине

Присутствие миротворцев стран НАТО на Украине является для России угрозой. О самом неприемлемом условии окончания конфликта заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Если расширение НАТО признается, по крайней мере [президентом США Дональдом] Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», — отметил он.

По его словам, отправка миротворцев НАТО — не то, что требуется для «окончания войны, которую Запад ведет против России через украинцев».

Глава ведомства подчеркнул, что российская сторона не согласится на это ни при каких условиях. Министр напомнил заявление американского лидера о том, что еще слишком рано обсуждать отправку миротворцев, но обычно на это требуется согласие всех сторон.

Лавров также задался вопросом, почему Россия должна давать согласие на миротворческую группу, состоящую из стран, которые объявили Россию врагом.

Ранее глава МИД России заявил, что инициативы о вводе иностранных миротворцев на территорию Украины выглядят как попытка спасти киевский режим от «гнева народного». Лавров подчеркнул, что миротворцы будут охранять «остатки киевского неонацистского режима», занимающегося истреблением русского языка, культуры, СМИ и запретившего украинскую каноническую православную церковь.