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14:19, 11 марта 2025Бывший СССР

Лавров порассуждал о народном гневе украинцев

Лавров: Киевский режим пытаются спасти от народного гнева идеей о миротворцах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Инициативы о вводе иностранных миротворцев на территорию Украины выглядят как попытка спасти киевский режим от «гнева народного». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС во вторник, 11 марта.

По его словам, миротворцы будут охранять «остатки киевского неонацистского режима», занимающегося истреблением русского языка, культуры, СМИ и запретившего украинскую каноническую православную церковь. Он заключил, что сначала следует добиваться прекращения «расисткой практики» киевского режима, так как иначе инициатива введения миротворцев выглядит как попытка спасти остатки этого режима от «гнева народного».

Ранее, 9 марта, депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал абсурдом рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине. При этом он допустил, что возможно размещение миротворческого контингента ООН.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия не поддержит план перемирия на Украине, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но необходим «очень серьезный подход».

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