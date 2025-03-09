Евродепутат назвал абсурдом возможное размещение западных миротворцев на Украине

Евродепутат Блага назвал абсурдом размещение западных миротворцев на Украине

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости назвал абсурдом рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине.

«Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта», — подчеркнул Блага, отметив, что миротворцы обязаны быть объективными.

При этом евродепутат допустил, что возможно размещение миротворческого контингента ООН.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе со премьер-министром Великобритании Киром Стармером подготовили план по Украине. Главы стран предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. При этом на втором этапе на Украину будут введены миротворцы.