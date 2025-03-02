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23:54, 2 марта 2025Мир

Макрон раскрыл детали подготовленного вместе с Британией плана по Украине

Макрон: план по Украине включает мораторий на обстрелы и ввод миротворцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании плана по Украине.

Он отметил, что не верит в перемирие, которое могут согласовать США и Россия, поскольку будет сложно контролировать соблюдение условий полного прекращения огня.

Макрон и Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

«В ближайшие недели европейских войск на территории Украины не будет. Вопрос в том, как использовать это время, чтобы достичь доступного перемирия, на переговоры по которому уйдет несколько недель, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил», — уточнил французский лидер.

Он также выразил уверенность в «деэскалации» между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Политик сообщил, что побеседовал с американским коллегой в пятницу и субботу, в ближайшие дни «нам должно удастся вновь наладить диалог», добавил Макрон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал готовиться к прекращению огня на Украине. «Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия на Украине и охранять мир», — отметил он по результатам саммита в Лондоне.

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