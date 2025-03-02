Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 2 марта 2025Мир

Генсек НАТО призвал готовиться к остановке огня на Украине

Генсек НАТО Рютте призвал готовиться к остановке огня на Украине
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал готовиться к остановке огня на Украине, передает Telegram-канал «Политика страны». Он также подчеркнул, что лидеры стран Европы объявили о готовности увеличить расходы на оборону.

«Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине и охранять мир», — отметил Рютте по результатам саммита в Лондоне.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что участники саммита в Лондоне намерены продолжать оказывать военную помощь Украине и сохранять экономическое давление на Россию.

2 марта в центре британской столицы состоялся европейский саммит по Украине. На мероприятие прибыли лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Также на встрече присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о решении Зеленского «взорвать» отношения с Вашингтоном

      Генсек НАТО призвал готовиться к остановке огня на Украине

      Директор ФБР назвал Украину местом отмывания денег и коррупции

      В России заявили о проигрыше Зеленского в диалоге с США

      Глава Еврокомиссии призвала срочно вооружить Европу

      Британский посол в США призвал Украину принять план Трампа

      Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Сайтиев

      Возросло число пострадавших в результате стрельбы в ТЦ под Москвой

      Российский музыкант умер на автовокзале

      В США рассказали об отсутствии планов заключать сделку по минералам с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше