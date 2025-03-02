Генсек НАТО призвал готовиться к остановке огня на Украине

Генсек НАТО Рютте призвал готовиться к остановке огня на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал готовиться к остановке огня на Украине, передает Telegram-канал «Политика страны». Он также подчеркнул, что лидеры стран Европы объявили о готовности увеличить расходы на оборону.

«Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине и охранять мир», — отметил Рютте по результатам саммита в Лондоне.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что участники саммита в Лондоне намерены продолжать оказывать военную помощь Украине и сохранять экономическое давление на Россию.

2 марта в центре британской столицы состоялся европейский саммит по Украине. На мероприятие прибыли лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Также на встрече присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский.