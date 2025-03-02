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18:35, 2 марта 2025Мир

В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине

В центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Justin Tallis / Reuters

В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в мероприятии принимают участие представители 18 стран и объединений, передает ТАСС.

В столицу Великобритании съехались лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Также на встрече присутствуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский.

От Турции прибыл министр иностранных дел Хакан Фидан. Кроме того, среди участников саммита заметили посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

До этого британский премьер заявил, что для достижения мира на Украине нужен элемент с гарантиями безопасности. Стармер также предположил, что Киев спасут поддержка США и гарантии Европы.

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