В Великобритании озвучили пункты для достижения мира на Украине

Стармер: Для достижения мира на Украине нужен элемент с гарантиями безопасности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью «Би-би-си» озвучил пункты для достижения мира на Украине. По его мнению, для этого нужен европейский элемент с гарантиями безопасности, передает РБК.

Также британский политик допустил, что Киев спасут поддержка США и гарантии Европы.

Стармер отметил, что нужна «сильная Украина», способная бороться в случае необходимости. Он не дал прямой ответ на вопрос, какой будет линия соприкосновения между Россией и Украиной, указав только: «Очевидно, это тема для обсуждения».

До этого британский премьер рассказал о разработке плана прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что разработка инициатив началась после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете.

Ранее Стармер попросил Зеленского наладить отношения с американским президентом.