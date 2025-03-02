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15:25, 2 марта 2025Мир

В Великобритании озвучили пункты для достижения мира на Украине

Стармер: Для достижения мира на Украине нужен элемент с гарантиями безопасности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carl Court / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью «Би-би-си» озвучил пункты для достижения мира на Украине. По его мнению, для этого нужен европейский элемент с гарантиями безопасности, передает РБК.

Также британский политик допустил, что Киев спасут поддержка США и гарантии Европы.

Стармер отметил, что нужна «сильная Украина», способная бороться в случае необходимости. Он не дал прямой ответ на вопрос, какой будет линия соприкосновения между Россией и Украиной, указав только: «Очевидно, это тема для обсуждения».

До этого британский премьер рассказал о разработке плана прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что разработка инициатив началась после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете.

Ранее Стармер попросил Зеленского наладить отношения с американским президентом.

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