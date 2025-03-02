Премьер Великобритании заявил о разработке плана прекращения огня на Украине

Премьер Британии Стармер сообщил о разработке плана прекращения огня на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Франция, Украина и Великобритания договорились разработать план прекращения огня, который впоследствии будет представлен США. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, разработка плана началась после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете.

Стармер добавил, что Трамп, по его мнению, хочет добиться прочного мира на Украине, а для его достижения требуются американские гарантии безопасности.

Ранее стало известно, что Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом. Премьер-министр Британии, как сообщает издание, позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом в попытке убедить его вернуться в Белый дом.