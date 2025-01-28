Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Путин заявил о готовности выделить людей для переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский из-за своей нелегитимности не может подписывать никаких договоренностей. Об этом он сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что готов найти способ вести диалог с Зеленским, если у того есть подобное желание. «Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что не запрещал себе диалог с Россией. Он отметил, что было много переговоров, а также много теневых политических коридоров, однако он остановил этот процесс.

22 января Зеленский сообщил, что срыв переговоров в Стамбуле был связан с нежеланием Киева отступить. Также политик рассказал, что его хотели заменить на Виктора Медведчука.