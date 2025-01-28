Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:28, 28 января 2025Россия

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Путин заявил о готовности выделить людей для переговоров с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский из-за своей нелегитимности не может подписывать никаких договоренностей. Об этом он сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что готов найти способ вести диалог с Зеленским, если у того есть подобное желание. «Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что не запрещал себе диалог с Россией. Он отметил, что было много переговоров, а также много теневых политических коридоров, однако он остановил этот процесс.

22 января Зеленский сообщил, что срыв переговоров в Стамбуле был связан с нежеланием Киева отступить. Также политик рассказал, что его хотели заменить на Виктора Медведчука.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Фицо обвинил Зеленского в отправке ему протокола несостоявшейся встречи с требованиями

      Сенатор Некрасов досрочно сложил полномочия

      Путину показали новый кроссовер Lada

      Путин поручил разрешить полеты дронов

      Администрацию Байдена сравнили с пьяными матросами

      Путин рассказал о полномочиях президента Украины после их окончания

      На Украине объяснили необходимость призыва в ряды ВСУ добровольцев в возрасте 18-25 лет

      В России впервые показали малоизвестные документы из «желтой папки» Гитлера

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» обнажила ягодицы перед камерой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше