Зеленский запретил переговоры с Россией всем

Зеленский заявил, что запретил переговоры с Россией всем, кроме себя

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, было много процессов переговоров, а также много теневых политических коридоров, однако он остановил этот процесс. «Тем, что я запретил кому угодно, любым представителям и политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной», — отметил Зеленский.

При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров. «Всем остальным я их проводить запретил», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не желает завершения Западом украинского конфликта за его спиной. Политик также упомянул, что до этого при обсуждении переговоров США и Европа допускали такое развитие событий.