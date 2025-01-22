Зеленский: Киев не хочет, чтобы Запад разрешил конфликт за спиной Украины

Киев не хочет, чтобы Запад разрешил украинский конфликт за его спиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

«Мы не хотим, чтобы это [переговоры о разрешении конфликта] произошло за спиной Украины. Я очень верю, что США этого не сделают», — испугался он. Зеленский также допустил, что США и некоторые европейские союзники ранее могли обсуждать возможное окончание конфликта без Киева.

Ранее украинский лидер заявил, что если страну не готовы взять в НАТО и ввести на ее территорию иностранных военных, то Европа должна взять на себя содержание ВСУ. Киев сохранит свою миллионную армию без членства в альянсе, добавил он. По его словам, присоединение Украины к НАТО обойдется Европе дешевле, чем содержание войск.

