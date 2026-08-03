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16:06, 3 августа 2026 (обновлено: 16:23, 3 августа 2026)Россия

В России рассказали о последствиях ядерной войны для Европы

Колесник: В случае ядерной войны Европа просто перестанет существовать
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В случае ядерной войны Европа просто перестанет существовать. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит NEWS.ru.

«Европа просто перестанет существовать. Во всяком случае с карты исчезнут многие ее столицы», — сказал он.

При этом, подчеркнул депутат, Россия сделает все для того, чтобы не допустить ядерную войну с Европой. Однако в случае войны жертвами ядерных ударов станут миллионы граждан ЕС.

По словам Колесника, у России достаточно ядерных боеприпасов, а время подлета к странам Евросоюза крайне незначительное. Парламентарий также отметил, что российские ракеты невозможно сбить, так как они являются гиперзвуковыми.

«Ну и, наконец, население Европы расселено очень плотно. (...) Европейцы даже не успеют испугаться», — заключил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина в конфликте с Россией перешла к тотальной войне. Если Москва тоже перейдет к такому режиму, то в сторону украинских регионов полетят ядерные ракеты.

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