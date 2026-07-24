В России высказались о применении ядерного оружия после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

Военный эксперт Кнутов: При тотальной войне Россия ударит ядерным оружием по Украине

Украина в конфликте с Россией перешла к тотальной войне. Если Москва тоже перейдет к такому режиму, то в сторону украинских регионов полетят ядерные ракеты. Так о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург и Ленинградскую область высказался военный эксперт Юрий Кнутов, слова которого приводит MK.RU.

«Тотальная война начнется тогда, когда в сторону Украины полетят "Кинжалы", "Цирконы" и "Искандеры" не с обычной боевой частью, а с ядерной. Тогда будет тотальная война, которая для Украины закончится тем, что страна будет напоминать лунный пейзаж, состоящий из кратеров», — сказал Кнутов.

При этом аналитик отметил, что подобный сценарий был бы не самым лучшим в текущем конфликте. По его словам, хорошим вариантом стало бы окончание боевых действий с признанием интересов России со стороны стран Запада и Украины.

В ночь на 24 июля Ленинградская область подверглась атаке ВСУ. Губернатор Александр Дрозденко сообщал, что при ударе по складскому комплексу ранения получили три человека. Во время налета один беспилотник врезался в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района, в результате чего в здании частично обрушились конструкции. Санкт-Петербург также подвергся налету украинских дронов — удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.