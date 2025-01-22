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11:42, 22 января 2025Бывший СССР

Зеленский потребовал от Европы содержать ВСУ

Зеленский: Европа должна взять на себя содержание миллионной армии Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Если Украину не готовы взять в НАТО и ввести на ее территорию иностранный контингент, Европа должна взять на себя содержание вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом на Всемирном экономическом форуме заявил Владимир Зеленский, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что, если Украина не войдет в НАТО и на ее территории не разместят иностранные войска, Киеву придется сохранить свою миллионную армию. При этом украинский лидер отметил, что членство республики в Североатлантическом альянсе обойдется Европе дешевле, чем содержание ВСУ.

«Миллионную армию [нужно] кормить, кто ее будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные и так далее», — сказал он.

Зеленский также поддержал идею о вводе как минимум 200 тысяч европейских миротворцев на территорию Украины. Он объяснил, что такое количество иностранных солдат необходимо из-за численности Российской армии.

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