Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:50, 22 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал необходимое для Украины число западных миротворцев

Зеленский: После прекращения огня Украине понадобятся 200 тысяч миротворцев
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

После окончания вооруженного конфликта Украине понадобятся минимум 200 тысяч европейских миротворцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

«От всех европейцев? 200 тысяч, это минимум. Это минимум, иначе ничего», — ответил Зеленский на вопрос об идее миротворческого контингента.

Он объяснил эти цифры расчетами численности российских войск в будущем, предположив, что если они будут составлять 1,5 миллиона человек, то Украина будет иметь лишь половину от этого количества.

Ранее Зеленский обвинил западные страны во лжи и несправедливом отношении к Украине в вопросе членства страны в НАТО. Он также выразил недовольство тем, что Германия и США решали за Украину, быть той в альянсе или нет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

      Россияне смогут чаще ходить на свидания

      Укрепление рубля объяснили нелинейностью рынка

      Названа причина нежелания Рамасвами идти в администрацию Трампа

      Apple начала терять рынок смартфонов в Китае

      Хинштейн провел рейд по магазинам в Курской области

      42-летняя Наталья Водянова снялась без штанов для модного бренда

      Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов после матча КХЛ

      Врач назвал неочевидный признак приближающейся импотенции

      В России ответили допустившему новые санкции против Москвы Трампу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше