Зеленский назвал необходимое для Украины число западных миротворцев

Зеленский: После прекращения огня Украине понадобятся 200 тысяч миротворцев

После окончания вооруженного конфликта Украине понадобятся минимум 200 тысяч европейских миротворцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

«От всех европейцев? 200 тысяч, это минимум. Это минимум, иначе ничего», — ответил Зеленский на вопрос об идее миротворческого контингента.

Он объяснил эти цифры расчетами численности российских войск в будущем, предположив, что если они будут составлять 1,5 миллиона человек, то Украина будет иметь лишь половину от этого количества.

Ранее Зеленский обвинил западные страны во лжи и несправедливом отношении к Украине в вопросе членства страны в НАТО. Он также выразил недовольство тем, что Германия и США решали за Украину, быть той в альянсе или нет.